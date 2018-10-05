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82 واقعة تزوير بجوازات سفر وتأشيرات خاصة بالدول خلال شهر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:35 م
82 واقعة تزوير بجوازات سفر وتأشيرات خاصة بالدول خلال شهر
ارشيفيه
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هبه عبد الحفيظ
 

تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط 82 واقعة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر سبتمبر الماضي.


واستمراراً لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والعمل على كشف أي محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.


وفي هذا الإطار فقد تمكنت الإدارة من ضبط (82) حالة تزوير خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تبين إختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التي يرغب فى التوجه إليها.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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