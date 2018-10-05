دكتورة جينا سليم ويسرا في بيروت من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو وصور)

ألقت الإعلامية الدكتورة جينا سليم (جورجيت ساڤيدس) استشاري العلاج النفسي محاضرة في العاصمة اللبنانية بيروت أمس من أجل إلقاء الضوء على دور المجتمع في دعم ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تهدف المحاضرة الي المزيد من التوعية الخاصة بعلم النفس التي يحتاجها المجتمع ككل.





واستضافت الحدث فاطمة اسماعيل حرم السفير المصري خلال غداء أقامته برعاية وحضور السيدة رندة عاصي بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، كما شاركت الوزيرة عناية عز الدين وزيرة الدولة لشئون التنمية الأدارية والوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة ولفيف من عقيلات السفراء وسيدات المجتمع.





ومؤخراً ظهرت د.جينا على الشاشة كمقدمة لبرنامج قعدة ستات المذاع على قناة اليوم على شبكة أوربت، ويشارك د.جينا سليم في تقديم البرنامج الإعلاميتان رنا عرفة ومروة صبري والفنانتان أميرة فراج وديانا هشام، ويهتم البرنامج بتناول المواضيع الاجتماعية وقضايا المرأة والفن، كما تشارك الإعلامي عمرو عبد الحميد تقديم فقرة أدم وحواء ببرنامج رأي عام الذي يذاع على قناة .TeN





وكانت جينا قد بدأت انطلاقتها على الشاشة هذا العام من خلال 3 أعمال في موسم رمضان 2018، حيث لعبت في مسلسل عزمي وأشجان دور جينيفر التي تعمل في هيئة حقوق الإنسان، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك آتيليه لبيع الملابس في مسلسل الرحلة مع النجم باسل الخياط، كما شاركت مع النجمة يسرا في مسلسل لدينا أقوال أخرى بدور طبيبة نفسية.





جينا سليم هو الاسم الفني لـد. جورجيت سافيدس وهي استشاري علاج نفسي حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعات أوروبية وأميركية، وتسعى جينا سليم لزيادة وعي الجمهور بالأبعاد النفسية للشخصيات في السينما والدراما، وذلك من خلال حملة بعنوان سايكسينما أطلقتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لتناقش وتحلل الأبعاد النفسية لنجوم عالميين في أعمال سينمائية ودرامية ناجحة، ويعتبر هذا هو الأساس العلمي الذي قامت عليه موهبتها الفنية.



