عموري: الزمالك فريق كبير.. والهلال لا يقبل الا بالكأس



وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم:" ألعب في فريق كبير ودائما نطمح للفوز بالالقاب، كما أن المدير الفني للفريق درس الزمالك وسيعطينا الخطة المناسبة للمواجهة".



وشدد عموري على أن الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ويتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير من الناديين في لقاء الغد.





وواصل "لا احتاج ان ندعوا جماهيرنا فهم أول من يدعمنا واعتدنا على ذلك ، تبقى واجبنا نحن كلاعبين".

وأضاف "نريد تحقيق البطولة .. الهلال لا يطمح الا للكأس".

أكد عمر عبد الرحمن "عموري" صانع العاب فريق الهلال السعودي أن فريقه يسعى للتتويج ببطولة السوبر المصري السعودي في مباراة الزمالك المقرر لها غدا السبت في الرياض.