تطعيمات الأطفال تسبب التوحد وزواج "ميرفت أمين" .. 8 شائعات x أسبوع

لا تزال الشائعات، تحاصر فئات المجتمع، تلصق البهتان، ببعضهم، لتنقلب الحقائق رأسًا على عقب، إذ تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، تستهدف التأثير سلبًا على الشعب، وإحداث الفتنة، إلا أن الحكومة المصرية، سرعان ما تكشف الحقائق، منها ، زيادات جديدة في تسعيرة المياه،وزيادات ضريبية جديدة على السجائر المحلية والأجنبية.

زيادات جديدة في تسعيرة المياه

أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وأكدت الوزارة أنه لا نية على الإطلاق لإقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه خلال العام المالي (2018-2019)، مشددةً على أن تسعيرة المياه المطبقة حاليًا كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018.

زيادات ضريبية جديدة على السجائر المحلية والأجنبية

في ضوء ما تردد من أنباء حول فرض الحكومة زيادات ضريبية جديدة على السجائر سواء محلية أو أجنبية ومنتجات التبغ نفت وزارة المالية تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم وجود نية على الإطلاق لفرض أى زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية، وأن الأسعار السارية كما هي دون أي تغيير.

وجود أخطاء في كتب نظام التعليم الجديد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لبعض صفحات كتب المنهج الجديد لطلاب الصف الأول الابتدائي، والتي تضمنت أخطاء وتكرار كثير لبعض الكلمات.

وتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم وجود أي أخطاء في كتب المنهج الجديد للصف الأول الابتدائي.

ضرائب جديدة على المواريث

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية، فقد تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزراة أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أي ضريبة على المواريث أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، مشددةً على أن الوزارة لم تُصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

زيادة رسوم الزواج

وحول ما تردد عن زيادة رسوم الزواج، نفت وزارة العدل، تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وجود تطعيمات للأطفال تسبب الإصابة بالتوحد

ونفت وزارة الصحة والسكان، بشكل قاطع أنباء عن تسبب التطعيم الثلاثي تطعيم ضد الحصبة "MMR"، في الإصابة بالتوحد، مؤكدةً سلامة وصلاحية التطعيمات ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية، المطبقة في مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أنه لا علاقة على الإطلاق بين تطعيمات الأطفال وظهور علامات التوحد، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

أول تعيلق لـ ميرفت أمين حول شائعة زواجها

ترددت مؤخرا أنباء تفيد بزواج الفنانة ميرفت أمين، من رجل أعمال شهير، ولكن خرجت الفنانة القديرة ونفت تلك الأخبار جملة وتفصيلا موضحة أنه لا أساس لها من الصحة.

وأكدت "ميرفت أمين" أنها ابتعدت مؤخرا عن جميع وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وعلى الرغم من هذا يتم فبركة أخبار حول حالتها الصحية والاجتماعية.

قطع خدمات الكهرباء والمياه بالتبادل

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما تردد حول قطع خدمات المياه والكهرباء بالتبادل بسبب التأخر في سداد المديونيات بين الوزارتين، موضحًا أن تلك الشائعات تهدف إلى البلبة والضغط على الرأي العام، ولإشاعة معلومات حول أنه ليس هناك تنسيق بين الوزارات.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك متأخرات على الوزارات ولكن تم الاتفاق على جدولة المديونيات السابقة، موضحا أن هناك توجيه من رئيس الوزراء بالتنسيق بين الوزارات لجدولة المتأخرات.