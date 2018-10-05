بحضور وزيري الآثار والسياحة و14 سفيرًا.. افتتاح مسجد تطندي بواحة سيوة (صور)

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، صباح اليوم، مسجد تطندي الأثري في قرية شالي بواحة سيوة، والمعروف بمسجد الشيخ حسينة بمحافظة مطروح، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وترميمه.





وحضر الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء مجدي الغربلي، محافظ مطروح، و14 سفيرا من سفراء الدولة الأجنبية بمصر ومنهم سفراء الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية، وبلجيكا والأرجنتين وإيطاليا واليونان وسنغافورة وفرنسا وسويسرا وفنلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية وعدد من مشايخ وعواقل واحة سيوة وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين التنفذبين لمحافظة مطروح ووزارة الأوقاف السياحة وتنشيط السياحية والمحليات.



