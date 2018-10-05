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مدير "القومي للامتحانات" سابقا: تطوير منظومة التقويم المدخل الرئيسي لإصلاح التعليم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:27 م
مدير القومي للامتحانات سابقا: تطوير منظومة التقويم المدخل الرئيسي لإصلاح التعليم
الدكتور محمد رجب
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد رجب، المدير السابق للمركز القومي للامتحانات، إن تطوير منظومة التقويم هو المدخل الرئيسي لإصلاح التعليم.

وأشار "رجب"، خلال اتصال هاتفي مع قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن الحصول على درجات مرتفعة في الامتحانات كان الهدف الأساسي من عملية التعليم، وهو ما أضر التعليم، منوهًا بأن معيارنا في الحكم على المعلم هو قدرته على توقع الامتحان.

وأضاف أن المدرسة ليست مكان للإعداد للامتحان، وإنما هى مكان للإعداد للحياة، لافتا إلى أنه لابد من تحول نظم التقويم من نظام يقوم على الحفظ إلى نظام قائم على المعرفة.
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