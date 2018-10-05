جروس: سألعب بأفضل تشكيلة لدي أمام الهلال.. وسنقاتل من أجل البطولة

أكد السويسري، كريستيان جروس، مدرب نادي الزمالك على صعوبة المواجهة التي تجمعه مع الهلال على كأس السوبر المصري السعودي، مساء غدٍ السبت.





وقال جروس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعيد بمواجهة أحد أعرق أندية أسيا، سنقاتل من أجل الحصول على البطولة، نحتاج تقديم أفضل أداء للحصول على هدفنا".



