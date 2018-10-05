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جروس: سألعب بأفضل تشكيلة لدي أمام الهلال.. وسنقاتل من أجل البطولة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:26 م
جروس: سألعب بأفضل تشكيلة لدي أمام الهلال.. وسنقاتل من أجل البطولة
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منى العوضي
 

أكد السويسري، كريستيان جروس، مدرب نادي الزمالك على صعوبة المواجهة التي تجمعه مع الهلال على كأس السوبر المصري السعودي، مساء غدٍ السبت.


وقال جروس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعيد بمواجهة أحد أعرق أندية أسيا، سنقاتل من أجل الحصول على البطولة، نحتاج تقديم أفضل أداء للحصول على هدفنا".


وتابع حديثه: "وجود الجماهير بكثافة هنا سيمنح المباراة رونق أكبر خصوصا مع وجود بعض المشاكل في دخول الجماهير بمصر".


‏‎وأضاف: "الهلال حاليا مختلف عن الفريق الذي واجهته في السابق لأنه يمتلك حاليا 8 لاعبين أجانب، وسألعب بأفضل تشكيلة مناسبة لدي دون إراحة اي لاعب".


وأكمل: "أتمنى أن يملأ جمهور ‎الهلال الملعب كعادته، ومنح اللقاء رونق خاص وإثارة أجمل".

المزيد عن: كورة رياضة جروس الهلال السوبر المصري السعودي الزمالك
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