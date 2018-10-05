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ضبط نحاسا وأسطوانات قديمة في غرفة بـ"بدروم" مبنى ماسبيرو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:13 م
ضبط نحاسا وأسطوانات قديمة في غرفة بـبدروم مبنى ماسبيرو
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الفجر الفني
 
عثر مسئولو أمن الهيئة الوطنية للإعلام على أكثر من ٢٠ كيلو نحاس موضوعة داخل إحدى الغرف بالبدروم التابع لمبنى ماسبيرو دون وجود أي مستندات دفترية لها بذلك المكان.

ويكثف أفراد الأمن بالمبنى الرئيسي تحرياتهم لمعرفة سبب وجود تلك الكميات؛ إذ تحوم الشبهات حول سرقة أحد العاملين بالخدمات الفنية لقطاع الهندسة الإذاعية لها تمهيدا لنقلها خارج التليفزيون وبيعها.

يشار إلى أنه تم ضبط العديد من الأسطوانات الإذاعية القديمة للغاية داخل تلك الغرفة في البدروم وجار معرفة محتوياتها من البرامج وماذا كانت من التراث أم لا مع محاولة اكتشاف أسباب وصولها لذلك المكان.
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