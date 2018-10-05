الأزهر يهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: ذكرى العبور تحمل معها بشائر النصر على الإرهاب

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر؛ التي ضرب فيها جيشنا الباسل أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.





واستذكر الأزهر الشريف، في هذه المناسبة الغالية، بكل الفخر والاعتزاز شهداء حرب أكتوبر الأبرار، وجرحاها الأوفياء، وأبطالها البواسل، الذين صنعوا ملحمة العبور العظيمة، وسطروا بدمائهم صفحة ناصعة في سجل أمجاد الأمة وبطولاتها، وهو ما يؤكد دومًا على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه، يذود عن ترابه وقت الحرب، ويسهم في نهضته ورخائه وقت السلم.



