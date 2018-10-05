الأزهر يهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: ذكرى العبور تحمل معها بشائر النصر على الإرهاب
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:20 ممحمود الجلاد
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر؛ التي ضرب فيها جيشنا الباسل أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.
واستذكر الأزهر الشريف، في هذه المناسبة الغالية، بكل الفخر والاعتزاز شهداء حرب أكتوبر الأبرار، وجرحاها الأوفياء، وأبطالها البواسل، الذين صنعوا ملحمة العبور العظيمة، وسطروا بدمائهم صفحة ناصعة في سجل أمجاد الأمة وبطولاتها، وهو ما يؤكد دومًا على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه، يذود عن ترابه وقت الحرب، ويسهم في نهضته ورخائه وقت السلم.
واشاد الأزهر الشريف بالنجاحات الكبيرة التي يحققها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ضد فلول الإرهاب في سيناء، حيث تحمل ذكرى أكتوبر هذا العام معها بشائر النصر على تلك العصابات، وهو ما لمسته قوافل الأزهر الطبية والدعوية التي جابت خلال الأشهر الأخيرة ربوع سيناء، شمالًا وجنوبًا، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.
المزيد عن: نصر أكتوبر شيخ الأزهر السيسي الإمام الأكبر الأزهر أحمد الطيب