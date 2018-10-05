ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأزهر يهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: ذكرى العبور تحمل معها بشائر النصر على الإرهاب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:20 م
الأزهر يهنئ السيسي بانتصارات أكتوبر: ذكرى العبور تحمل معها بشائر النصر على الإرهاب
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
طباعة
محمود الجلاد
 
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهنئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر؛ التي ضرب فيها جيشنا الباسل أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.

واستذكر الأزهر الشريف، في هذه المناسبة الغالية، بكل الفخر والاعتزاز شهداء حرب أكتوبر الأبرار، وجرحاها الأوفياء، وأبطالها البواسل، الذين صنعوا ملحمة العبور العظيمة، وسطروا بدمائهم صفحة ناصعة في سجل أمجاد الأمة وبطولاتها، وهو ما يؤكد دومًا على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه، يذود عن ترابه وقت الحرب، ويسهم في نهضته ورخائه وقت السلم.

واشاد الأزهر الشريف بالنجاحات الكبيرة التي يحققها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ضد فلول الإرهاب في سيناء، حيث تحمل ذكرى أكتوبر هذا العام معها بشائر النصر على تلك العصابات، وهو ما لمسته قوافل الأزهر الطبية والدعوية التي جابت خلال الأشهر الأخيرة ربوع سيناء، شمالًا وجنوبًا، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.
المزيد عن: نصر أكتوبر شيخ الأزهر السيسي الإمام الأكبر الأزهر أحمد الطيب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 4:10:35 PM