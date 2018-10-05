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حازم إمام: مباراة الهلال صعبة وأشكر الجماهير السعودية على حفاوة الاستقبال

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:19 م
حازم إمام: مباراة الهلال صعبة وأشكر الجماهير السعودية على حفاوة الاستقبال
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أحمد الهواري وهاني عصام
 
أكد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكر القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة الفريق الأبيض أمام الهلال السعودي المقرر لها غدا السبت في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح قائد الفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي الذي حضره اليوم مع المدرب السويسري كريستيان جروس أن الزمالك يسعى للفوز باللقب والتتويج بالسوبر المصري.

وشدد حازم على أن الهلال فريق قوي ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين كما أن الزمالك فريق قوي وهناك تركيز وإصرار من اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة للحصول على اللقب.

وأشاد اللاعب بحفاوة الاستقبال من الشعب السعودي، موضحا أن الأمر ليس بغريب لأن السعودية بلد كرم، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية قام بتقريب العلاقات الكروية بين السعودية ومصر.
المزيد عن: كورة رياضة حازم امام الهلال السوبر اسعودي المصري الزمالك
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