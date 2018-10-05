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بعد اختفائه 4 أيام.. نجاة قائد مروحية روسية بأعجوبة فى القطب الشمالي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:19 م
بعد اختفائه 4 أيام.. نجاة قائد مروحية روسية بأعجوبة فى القطب الشمالي
مروحية
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وكالات
 
نجا طيار مروحية خاصة روسية، هبطت اضطراريا في جبال إقليم ياكوتيا بشمال شرق روسيا، واستطاع البقاء على الحياة بعد قضاء 4 أيام في منطقة نائية خالية من السكان.

واضطر الطيار الروسي، ألكسندر نوفوسيلتسيف، للهبوط اضطراريا بمروحيته في منطقة جبلية نائية في إقليم ياكوتيا، واستطاع إرسال إشارة استغاثة إلى إدارة الطوارئ في الإقليم، ووصل فريق الطوارئ بعد ساعات إلى المنطقة، إلا أن عاصفة ثلجية منعت أفراد الفريق من اكتشاف المروحية المستغيثة وطيارها على مدى 4 أيام.

وفي اليوم الخامس من البحث المتواصل، دهش رجال الطوارئ عندما عثروا على الطيار في حالة صحية جيدة، رغم ما واجهه من البرد الشديد بلا أكل وشرب. 

وقال نوفوسيلتسيف، إن انقطاع الاتصال بزوجته وابنه كان من أقسى ما تعرض إليه أثناء انتظاره لفرق الإنقاذ.

ونقل ألكسندر على متن طائرة "آن-26" إلى مطار مدينة ياكوتسك "عاصمة الإقليم"، وقام الأطباء بفحص شامل للطيار، ولم يكتشفوا لديه أي جرح أو إصابة.

المزيد عن: نجاة طيار روسي سقوط طائرة روسية روسيا القطب الشمالي
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