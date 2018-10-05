"مارشميلو" يتبرع بـ500 ألف دولار لدعم الأطفال اللاجئين

تبرع الموزع الموسيقي والدي جي العالمي، مارشميلو، بمبلغ قدره 500 ألف دولار لإحدي الجمعيات الخيرية والمختصة بدعم الأطفال اللاجئين نظراً للنجاح الكبير الذي يحققه مارشميلو بمسيرته الموسيقية مؤخراً.





وعلقت الجمعية بعبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، قائلة "شكراً جزيلاً لك مارشميلو على كرمك بالتبرع بمبلغ 500 ألف دولار لجمعيتنا، دعمك لنا هو تأكيد منك على مجهوداتنا للدفاع عن هؤلاء الأطفال اللاجئين وفرصتهم في عيش حياة أفضل".





يذكر أن مارشميلو تعاون مؤخراً مع عمرو دياب بأغنية "باين حبيت" ضمن ألبومه الجديد "كل حياتي"، وتحقق الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً حيث تخطت نسبة مشاهدتها على القناة الرسمية لمارشميلو على "يوتيوب" حاجز الـ2 مليون مشاهدة خلال أسبوع فقط من طرحها.