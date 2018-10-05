نائب وزير التعليم يطمئن معلمي المدارس اليابانية: دربناكم ومتمسكون بكم

طمئن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، معلمين المدارس اليابانية الذين لم يجدوا أسمائهم فى كشوف المدارس بعد أن تم تدريبهم.





وقال "عمر"، خلال تصريح خاص لـ"الفجر" أن هناك أخطاء إدارية تم إصلاحها مؤكدًا أن المعلمين الذين تدربوا ولم يجدوا أسمائهم فى كشوف المدارس من ينطبق عليهم الشروط منهم سوف يتم تعينهم.



