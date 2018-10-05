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نائب وزير التعليم يطمئن معلمي المدارس اليابانية: دربناكم ومتمسكون بكم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:13 م
نائب وزير التعليم يطمئن معلمي المدارس اليابانية: دربناكم ومتمسكون بكم
الدكتور محمد عمر - نائب وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
طمئن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، معلمين المدارس اليابانية الذين لم يجدوا أسمائهم فى كشوف المدارس بعد أن تم تدريبهم.

وقال "عمر"، خلال تصريح خاص لـ"الفجر" أن هناك أخطاء إدارية تم إصلاحها مؤكدًا أن المعلمين الذين تدربوا ولم يجدوا أسمائهم فى كشوف المدارس من ينطبق عليهم الشروط منهم سوف يتم تعينهم.

وعن سؤال المعلمين بإنحسابهم من المدرسة أم لا قبل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية أضاف أن المعلمين يجب أن يظلوا على قوة المدرسة مادام لم يصدر من المدير أى بيان رسمي بإنسحابهم قائًلا: "إحنا دربناهم ومتمسكين بيهم"، مشيرًا إلى أن هؤلاء المعلمين سيتم الاستفادة منهم حيث أن وزارة التربية والتعليم تتوسع فى مشروع المدارس اليابانية وتهدف إلى وصول عدد المدارس إلى 100 مدرسة.
المزيد عن: وزير التعليم محمد عمر المدارس اليابانية أخبار مصر
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