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ضبط 6 أطنان خل مجهول المصدر في الجيزة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:13 م
ضبط 6 أطنان خل مجهول المصدر في الجيزة
ارشيفيه
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إيمان عبد العاطي
 
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 61 قضية تموينية تنوعت في ضبط، 9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، 10عدم الإعلان عن الأسعار، 13 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 1 غش تجاري مصنع خل غير صالح للاستخدام بإجمالي 6 أطنان، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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