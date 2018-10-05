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إصابة شخص وزوجته وطفلهما بحروق إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز بالشرقية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:10 م
إصابة شخص وزوجته وطفلهما بحروق إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز بالشرقية
حريق شقة
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سمر السيد -إسلام علي
 
تعرض شخص وزوجته وطفلهما للإصابة بحروق من الدرجة الأولى والثانية، إثر حريق منزل بقرية عرب البياضين التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كما أصيب شخص آخر، يسكن بالعقار نفسه، في انهيار جزء من حائط الشقة بسبب الانفجار.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز بلبيس بلاغًا من الاهالى بإنفجار اسطوانة بوتاجاز بعرب البياضين وسقوط جزء من العقار.

وانتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم انتشال المصابين، وتبين اصابة زوج وزوجته وطفلهما الرضيع بحروق من الدرجة الأولى، فيما أصيب شخص آخر يسكن في شقة بالطابق الأعلى، سقط عليه حائط.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، إن المصابين تم نقلهم لمستشفي بلبيس المركزي بقسم الحروق، لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أنه توجه على الفور لمستشفي بلبيس المركزي لمتابعة حالتهم الصحية بناءًا على توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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