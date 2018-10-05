ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حارس ميلان يتحدث عن التعاقد مع إبراهيموفيتش

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:06 م
حارس ميلان يتحدث عن التعاقد مع إبراهيموفيتش
طباعة
متابعات
 
يحلم الإسباني بيبي رينا، حارس مرمى ميلان، بضم فريقه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وربطت العديد من التقارير الإيطالية، ميلان، بالتعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، في الميركاتو الشتوي.

وقال رينا، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" اليوم الجمعة: "حتى يناير/كانون الثاني، فإن سوق الانتقالات لن يفتح، وتبقى الصفقة مجرد فرضية حتى الاَن".

وتابع "لكن إبراهيموفيتش يُعدُّ لاعبًا عظيمًا، وإذا جاء إلى ميلان سيساعدنا كثيرًا لتحقيق المزيد من النجاح في الموسم الحالي".

وأضاف "الأداء أمام أولمبياكوس؟ لقد خلقنا فرصًا ليست كثيرة، ولكن الشيء المهم هو الاستمرار في اللعب بشكل جيد. علينا أن ننافس في جميع البطولات التي يلعب فيها ميلان هذا الموسم".

وحقق ميلان فوزًا مهمًا بنتيجة 3-1، على أولمبياكوس اليوناني، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 2:30:20 PM