حارس ميلان يتحدث عن التعاقد مع إبراهيموفيتش

يحلم الإسباني بيبي رينا، حارس مرمى ميلان، بضم فريقه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وربطت العديد من التقارير الإيطالية، ميلان، بالتعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، في الميركاتو الشتوي.





وقال رينا، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" اليوم الجمعة: "حتى يناير/كانون الثاني، فإن سوق الانتقالات لن يفتح، وتبقى الصفقة مجرد فرضية حتى الاَن".





وتابع "لكن إبراهيموفيتش يُعدُّ لاعبًا عظيمًا، وإذا جاء إلى ميلان سيساعدنا كثيرًا لتحقيق المزيد من النجاح في الموسم الحالي".





وأضاف "الأداء أمام أولمبياكوس؟ لقد خلقنا فرصًا ليست كثيرة، ولكن الشيء المهم هو الاستمرار في اللعب بشكل جيد. علينا أن ننافس في جميع البطولات التي يلعب فيها ميلان هذا الموسم".





وحقق ميلان فوزًا مهمًا بنتيجة 3-1، على أولمبياكوس اليوناني، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



