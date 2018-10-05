بعد فوزها باللقب.. معلومات لا تعرفها عن ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018

فازت ريم رأفت بلقب ملكة جمال مصر 2018، بعد منافسة مع 22 متسابقة، خلال الحفل الذي أقيم في الساعات الأولى من فجر اليوم بأحد فنادق القاهرة.





وخضعت ريم رأفت مع 21 متسابقة لتقييمات واختبارات متراكمة، بينها الثقافة والأناقة واللياقة، وتأهلت بين 11 متسابقة لقائمة النهائي، ثم تصفيتهن لـ5 متسابقات فقط، قبل أن تحصد اللقب.





وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة ريم البارودي، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وملكة جمال مصر 2016 نادين أسامة، ودكتور التجميل أحمد إبراهيم، ودكتور تجميل الأسنان نور عثمان، وخبير التحكيم محمود مرشد.





يذكر أن المسابقة التي بدأت عام 1929 تترأسها الدكتورة أمل رزق، أحد أعضاء لجنة التحكيم، ويجرى التنافس هذا العام على 11 لقبًا تُمنح للمتسابقات لتمثيل مصر عالميًا مثل ملكة جمال المواهب، وملكة جمال الأناقة، وغيرها.





وإليكم أبرز المعلومات عن ملكة جمال مصر 2018، خلال السطور التالية؛؛





1-طالبة بكلية طب الأسنان جامعة مصر الدولية.

2-شاركت في العديد من المنظمات الخيرية بكثير من البلدان لتقديم الدعم المجتمعي، بجانب منظمات حقوق الإنسان.

3-تحرص على ممارسة رياضة البولينج والرقص.

4-اختارت أن يكون مشروعها مستشفيات متنقلة، من خلال سيارات مجهزة بالأجهزة الطبية تستهدف مناطق الفقراء.

5-فازت ريم رأفت بلقب ملكة جمال مصر 2018، بعد أن شاركت بقائمة أفضل خمس متسابقات "top Five": شروق شريف، بدور فوزي، رانيا أيمن، حبيبه عمر، بعد مُنافسة مع 11 فتاة تأهلن للنهائي.