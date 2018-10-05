"القابضة للكهرباء" تكتشف تزوير ميزانية إحدى شركات التوزيع

تسيطر حالة من الغضب على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أثناء ترأس أعمال الجمعيات العمومية لشركات توزيع الكهرباء، بعد اكتشاف وضع مسئول إحدى شركات التوزيع بالصعيد أرقاما وهمية ضمن ميزانية شركته.





وترتب على ذلك عدم موافقة مجلس إدارة الجمعية العمومية للشركة على اعتماد ميزانيتها للعام المالى الجديد، وعلى الفور أصدر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقى، تعليمات مباشرة لبعض الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة، وعلى رأسهم المحاسبة نادية قطرى، العضو المتفرغ للشئون المالية، والمحاسب عبد المحسن خلف، العضو المتفرغ للشئون الإدارية والتدريب والموارد البشرية.





وطالبهما بتشكيل لجان متابعة للتفتيش على قطاعات الكهرباء المختلفة بصعيد مصر، لكشف أى تواطؤ أو تقصير، وبالفعل فتشت اللجنة قطاع كهرباء سوهاج، لبحث ما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة السابقة، وكذلك مراجعة الإيرادات ومعدلات الفقد وغيرها، باعتبار قطاع سوهاج يمثل ما يقرب من 70% من شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.



