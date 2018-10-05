"بيجامة حمراء" تشعل "المحامين"

صورة خاصة لعضو لجنة المرأة تكشف زواجها من نقابى شهير.. وسامح عاشور يتخلص منهما









إيمانًا منه بحقوق المرأة وأهمية وجود كيان رسمى يمثلها ويتركز عمله حول الاهتمام بمصالحها داخل نقابة المحامين، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للمرأة، قبل عام تقريبًا.





لكن الغريب، أن سامح عاشور، نقيب المحامين، جمّد نشاط تلك اللجنة، قبل أسبوعين، تعقيبًا على تبادل عضواتها رسائل غير لائقة تحوى ألفاظا خارجة واتهامات أخلاقية، عبر الـ«جروب» الخاص باللجنة على تطبيق التواصل الاجتماعى «واتس آب».





الأزمة انفجرت بين العضوات بمجرد صدور قرار مجلس النقابة بتشكيل لجنة للمرأة، إذ انقسمت تلك اللجنة إلى ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تزعمتها محامية، ما أدى إلى عدم الاتفاق حول رأى واحد، فضلاً عن انقسامهن أيضًا حول النقيب وقراراته، ما بين مؤيد ومعارض.





وشيئًا فشيئا تحولت اللجنة الوليدة إلى «صداع» فى رأس سامح عاشور، نقيب المحامين، حتى قرر تجميد نشاطها مؤخرًا.





وعلمت «الفجر» من مصادرها الخاصة داخل النقابة العامة للمحامين أن النقيب اضطر إلى ذلك، بعد نشر عضوات اللجنة جزءا من المحادثات الخاصة على جروب «واتس آب»، وصلت إلى حد الاتهام فى الأعراض، حتى إن إحداهن سبّت زميلتها وتطرقت إلى أمور شخصية غاية فى الخصوصية، مثل أنها ترتدى بيجامة حمراء لا تناسب عمرها الذى جاوز الـ50 عاماً –من وجهة نظرها-.



