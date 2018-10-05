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وايلدر يرفض عرضًا مثيرًا من ممثلي جوشوا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:59 م
وايلدر يرفض عرضًا مثيرًا من ممثلي جوشوا
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متابعات
 
قال إيدي هيرن، مروج مباريات أنطوني جوشوا، إن ممثلي الملاكم البريطاني قدموا عرضا "أفضل كثيرا" إلى ديونتاي وايلدر بطل مجلس الملاكمة العالمي، لتوحيد لقب وزن الثقيل لكنه قوبل بالرفض.

وفاز جوشوا الذي يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية على الروسي ألكسندر بوفتكين باستاد ويمبلي الشهر الماضي، ويرتبط بخوض نزال آخر بالاستاد ذاته في أبريل/ نيسان المقبل.

ووصف وايلدر، الذي يلعب ضد تايسون فيوري في لوس أنجليس في أول ديسمبر/ كانون الأول، جوشوا "بالجبان" في مؤتمر صحفي يوم الإثنين بعد الفشل في التوصل لاتفاق بينهما.

وأبلغ هيرن شبكة سكاي سبورتس "طلبنا عقد اجتماعات في مرات عديدة ولم يوافقوا وهو أمر غريب عندما نتحدث عن أكبر نزال في عالم الملاكمة".

وتابع "أرسلنا (إلى ممثلي وايلدر) بعد النزال ضد بوفتكين وأبلغناهم أننا نريد أخذ الخطوة المقبلة سريعا، بسبب الارتباط بخوض نزال يوم 13 أبريل لذا نريد عقد الاجتماع".

وأضاف "الرد كان بالرفض وعدم الاهتمام بعقد اجتماع وطلبوا تقديم عرض ثم إرسال ردهم".

وتابع "عدنا وقدمنا عرضا أفضل كثيرا باقتسام النسب. كان عرضا مغريا ثم طلبنا الاجتماع لكنهم رفضوا وقالوا (لن نجتمع بكم)".

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