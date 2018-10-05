رئيس هيئة النيابة الإدارية لموظفاتها: الرجاء الالتزام بملابس تليق بالهيئة القضائية

اضطراب الأوضاع بشكل جزئى داخل مرفق العدالة امتد مؤخرًا ليشمل هيئة النيابة الإدارية، وتجلى ذلك فى إصدار المستشارة أمانى الرافعى، رئيس الهيئة، للمنشور رقم 4 لسنة 2018، بتاريخ 25 سبتمبر 2018.





وشددت خلاله «الرفاعى» على التزام أعضاء وموظفى النيابة الإدارية بـ4 أمور مهمة خلال سير العمل، أبرزها: حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العمل، وارتداء الملابس اللائقة، التى تحفظ «كرامة الوظيفة وحسن سمعتها».





وأوضحت رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى المنشور الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه: «أنها تلاحظ على بعض موظفى النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، كثرة استخدام الهواتف المحمولة فى أوقات العمل، وكذلك الظهور بمظهر غير لائق بالوظيفة، متمثلا فى ارتداء ملابس لا تليق بهيئة قضائية».





وأضافت: «وفى ضوء الالتزامات التى يقتضيها السلوك الوظيفى، يتم التشديد على الالتزام بـ4 أمور، وهى، الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات الوظيفة، وعدم استخدام الهواتف المحمولة فى أوقات العمل إلا فى حالة الضرورة القصوى، والمحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بها، وارتداء الزى المناسب لذلك».





وكشف مصدر قضائى بارز، فى المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، فى تصريحات خاصة، كواليس إصدار هذا المنشور، موضحا أنه جاء بعد رصد ارتداء البعض لملابس وصفت بأنها «خليعة» وغير لائقة للوظيفة، مثل «البناطيل المقطوعة» للسيدات والرجال على حد سواء، أثناء فترة العمل داخل مقر النيابة الإدارية.



