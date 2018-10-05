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نادية لطفي تهدي متعلقاتها بمهرجان السينما إلى مكتبة الإسكندرية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:55 م
نادية لطفي تهدي متعلقاتها بمهرجان السينما إلى مكتبة الإسكندرية
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الفجر الفني
 
طلبت النجمة نادية لطفي من المخرج الكبير عمرو عبدالعزيز رئيس لجنة المهرجانات، إهداء كل ما يتعلق بها من صور وكتب وبوسترات تحمل صورها واسمها إلى مكتبة الإسكندرية.

وقال مصدر من داخل المهرجان، في تصريحات صحفية أن الأمير أباظة رئيس المهرجان راعى مطلب النجمة القديرة، ويستعد لإعلان قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُشار إلى أن الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي تحمل اسم الفنانة الكبيرة.

يذكر أن حفل الافتتاح أقيم، أمس الأربعاء، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم ففاروق الفيشاوي ونجله وفيفي عبده ووفاء عامر والمخرج خالد يوسف والمخرج مجدي أحمد علي.
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