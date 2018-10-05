بالصور.. وزير الرياضة يزور نادي الشرقية ويتفقد ستاد الزقازيق ومجمع السباحة

قام صباح اليوم الجمعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية، بمحافظة الشرقية، يتفقد خلالها مجمع الرياضة والسباحة، ستاد الزقازيق، نزل الشباب المركزي، مركز شباب ههيا، نادي الإبراهيمية الرياضي، مركز شباب مدينة القنايات.





وبدء وزير الشباب والرياضة أولى جولاته بتفقد مركز شباب السادات وتعرف على امكاناته من ملاعب لكرة السلة والطائرة وكرة القدم، ووجه وزير الشباب والرياضة بوضع خطة لتطويره واستغلال المناطق غير المستغلة به بما يخدم نشء وشباب المنطقة.





كما تفقد الدكتور اشرف صبحي ملعب كرة القدم القانوني والذي يبلغ طوله 100 متر وعرضه 50 متر ، وملعب كرة اليد بطول 40 متر وعرض 20 متر ، وملعب كرة الطائرة وطوله 18 متر وعرضه 9 متر، بالاضافة الى مبنى صالات الالعاب الرياضية والذي يحتوي على صالة الكاراتيه والجودو ، وصالة الملاكمة.





ثم واصل وزير الرياضة جولته بتفقد مجمع الرياضة والسباحة للتعرف على امكاناته وما يحتاجه من تطوير، وتعرف الوزير على محتويات المجمع من ملاعب الخاصة بعدد من الالعاب الرياضية.





وشاهد وزير الشباب والرياضة حمام السباحة بمجمع الرياضة والسباحة والذي يعد أول حمام سباحة بمحافظة الشرقية ، وهو حمام سباحة تدريبي طوله 25 متر وعرض 12 متر ونصف، ووجه بتطويره وتذليل كافة العقبات نحو تشغيله بالشكل اللائق لشباب الشرقية.





وقام وزير الشباب والرياضة بتفقد استاد الزقازيق ، واستمع من الادارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية لكافة المشكلات التي تواجه الاستاد، ووجه الدكتور اشرف صبحي بصرف المستحقات الخاصة بالاستاد والتي تصل الي 700 الف جنيه، ووجه بوضع خطة لتأهيل مداخل وممرات والخدمات المؤدية للاستاد.





وفي نفس السياق قام وزير الشباب والرياضة بزيارة نادي الشرقية الرياضي، وتفقد قاعة الشهيد المنسي والتقي برئيس مجلس ادارة النادي وعدداً من اعضاء المجلس ثم شاهد مقطوعة موسيقية وطنية بقيادة المايسترو سليم سحاب.



