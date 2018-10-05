10 فنانيين قرروا العودة للفن بعد سنوات من الاعتزال.. تعرف عليهم

قررت الفنانة حلا شيحة، العودة للفن بعد غياب دام 12 عامًا، بعدما اتخذت قرارًا باعتزال الفن وارتداء الحجاب عام 2006.





حلا شيحة لم تكن الأولى التي تقرر العودة للفن بعد أن أعلنت اعتزالها، فهناك عدد من نجوم الفن الذين عادوا مرة أخرى للأضواء، بعد سنوات من الاعتزال، أبرزهم:





نادين

الفنانة الاستعراضية نادين، حققت نجاحاً كبيراً ببطولة فوازير "جيران الهنا"، و"مانستغناش"، وبعدها قدمت فيلم "صعيدي رايح جاي"، أمام الفنان هاني رمزي، لتقرر بعدها اعتزال الفن عام 2001، وبعد غياب دام 17 عاما، عادت مرة أخرى للفن بمسلسل "ليالي أوجيني"، الذي عرض في رمضان الماضي.





سهير البابلي

في عام 1997، قررت النجمة سهير البابلي اعتزال الفن، بعد ارتدائها الحجاب، وصرحت "سهير" مرارا وقتها أنها لن تعود للفن، إلا إنها وفي عام 2006، عادت مرة أخرى للفن، بمسلسل "قلب حبيبة".





سهير رمزي

عام 1993، أعلنت الفنانة سهير رمزي الاعتزال في أوج تألقها ومجدها الفني، بعد أن اتخذت القرار لأسباب دينية، ووقتها صرحت أنها لن تعود للفن مجددا، وبعد 13 عاما، وتحديدا في 2006، فوجئ الجمهور بعودتها للفن بمسلسل "حبيب الروح"، وبعدها شاركت في عدد من الأعمال كان آخرها "قصر العشاق"، الذي عرض في رمضان الماضي.





فضل شاكر

في مارس الماضي، قرر الفنان اللبناني فضل شاكر، العودة مرة أخرى للفن، بأغنية جديدة بعنوان "ليه الجرح"، وذلك بعد غياب دام 6 سنوات، لأسباب دينية، وهي العودة التي قابلها عدد من الجمهور باستياء شديد، مع اتهام فضل بانضمامه لجماعة إرهابية، إلا إنه صرح بأنه لم يدن في القضية.





سامية جمال

بعد أن أعلنت اعتزالها الفن بشكل عام، عانت الفنانة سامية جمال من "ضيق الحال"، ما اضطرها للعودة للرقص بعد أن تجاوزت الـ60 من عمرها، حتى تستطيع سداد الديون المتراكمة عليها، إلا إنها وبعد فترة قصيرة رحلت عن عالمنا، وتحديدا في 1 ديسمبر 1994.





صابرين

الفنانة صابرين، اتخذت قرارًا باعتزال الفن عام 2000، بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسلها "أم كلثوم"، وفي عام 2006 قررت صابرين العودة مرة أخرى للفن من خلال مسلسل "كشكول لكل مواطن"، وأعلنت خلال حوار تليفزيوني سابق أنها نادمة على اعتزال الفن لـ 6 سنوات.





حسن يوسف

الفنان حسن يوسف، واحد من أهم نجوم الصف الأول، في سينما الزمن الجميل، فهو "الفتى الشقي"، الذي فاجأ الجمهور بقرار اعتزاله، الذي سبقته فيه زوجته الفنانة شمس البارودي، وذلك عام 1990، وفي عام 2003، قرر العودة مرة أخرى بمسلسل "إمام الدعاة"، وأعلن وقتها أنه لن يقدم سوى أعمال دينية، إلا أنه قدم عددًا من الأعمال الاجتماعية والكوميدية أبرزها "زهرة وأزواجها الخمسة"، "مسألة كرامة"، وغيرها من الأعمال.





عبير صبري

فوجئ جمهور الفنانة عبير صبري، بارتدائها الحجاب واعتزالها الفن عام 2002، بعد أن كانت إحدى نجمات الصف الأول حينها، وبعدها بـ 6 أعوام، قررت العودة للتمثيل مرة أخرى وهى ترتدي الحجاب، وبعدها بعامين، وتحديدًا في 2010، خلعت "عبير" الحجاب بشكل نهائي، وتشارك حاليا في عدد كبير من الأعمال الفنية.





محسن محيي الدين

أعلن الفنان محسن محيي الدين، اعتزاله الفن عام 1991، بعد أن اتخذ وزوجته الفنانة نسرين قرار الاعتزال لأسباب دينية، وقتها كان "محيي الدين"، من أهم النجوم الشباب، وكان تلميذًا نجيبًا في مدرسة يوسف شاهين الفنية، إلا أنه قرر العودة مرة أخرى بمسلسل "المرافعة"، وتوالت فيما بعد أعماله الفنية.