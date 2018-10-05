حيلة جديدة لـ"نائب الشيكات" للهروب من "إسقاط العضوية"

لجأ خالد بشر، عضو مجلس النواب، إلى حيلة جديدة، للهروب من إسقاط عضويته، بسبب صدور أحكام قضائية نهائية بحقه، فى قضايا شيكات بدون رصيد بقيمة 45 مليون جنيه لصالح بنك المصرف المتحد، وهو ما جعل اللجنة التشريعية بمجلس النواب توصى بإسقاط عضوية بشر لفقدانه الثقة والاعتبار طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة «6» من قانون مجلس النواب.





ولجأ بشر إلى محام شهير لتقديم معارضة استئنافية على أحكام الحبس الصادرة بحقه، والتى تصل إلى 3 سنوات، كخطوة لكسب مزيد من الوقت، كما يمارس النائب ضغوطاً على إدارة بنك المصرف المتحد لإعادة جدولة ديونه بفوائد جديدة.





وكان آخر ظهور سياسى لـ»نائب الشيكات» الأسبوع قبل الماضى، أثناء انتخاب رئيس ائتلاف دعم مصر، والتى فاز بها عبدالهادى القصبى، وكانه مطمئن إلى أن عضويته بالبرلمان مضمونة.





وأكد أعضاء باللجنة التشريعية فى البرلمان لـ»الفجر» على هامش الانتخابات، أنه لن يتم إسقاط عضوية زميلهم، لأن الأزمة فى طريقها للحل وأنه حال موافقة البنك على جدولة ديون النائب لن يتم إسقاط عضويته.





وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أحال خلال دور الانعقاد الثالث خطاب محافظ البنك المركزى بصدور أحكام قضائية بحق النائب خالد بشر، وذلك إلى اللجنة التشريعة، لبحثه من الناحية القانونية وكلفها بإعداد التقرير اللازم.



