"القوى العاملة" بالمحافظات تبحث إضافة فئات جديدة للعمالة غير المنتظمة‎

اختتمت ورشة العمل الخاصة بمديري إدارات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد مناقشة الفئات المقترح إضافتها للعمالة غير المنتظمة وآليات شمول عمال المناجم ومحاجر، والبحر، والآثار والساحات وغيرها من الفئات، فضلا عن المعوقات التي تعترض سير العمل في حضور ممثلي النقابات العمالية،وخطة العمل بوزارة القوي العاملة بالمرحلة القادمة من ميكنة مالية والدعاية والإعلام.





وكانت باتعة أمين، مدير المديرية، قد رحبت بالمشاركين في ورشة العمل من مديريات القوي العاملة بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتسجيل كافة العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات أمان لهم مجانًا.





وأشارت إلى أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، وجه بإعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية، ضمت نحو 2 مليون و300 ألف شخص، الذين تم حصرهم في إطار حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة علي مدي شهرين.





وكانت الورشة التي نظمتها الإدارة العامة للتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام بوزارة القوى العاملة، قد ناقشت على مدى 3 أيام توحيد المفاهيم، والتنسيق بين الإدارات تطوير آلية العمل.



