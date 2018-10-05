"الإذاعة" تحيي ذكرى أكتوبر ببرنامجين حربيين

مع بداية الاحتفال بالذكرى الـ45 على حرب أكتوبر عام 1973، تحتفي الإذاعة المصرية بهذه الذكرى العظيمة، عبر بث بعض الحلقات من أقدم برنامجين إذاعيين أذيعوا في فترتي "حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر"، وهما برنامجى "صوت المعركة" و"يوميات مراسل حربي"، الذين اعتبرا من كنوز الإذاعة المصرية.





وقد جاءت فكرة البرنامجين كما صرح الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس "نقابة الإعلاميين"، ومذيع هذه البرامج، لأن الإذاعة المصرية كانت تعتبر المصدر الرئيسي والوحيد لجميع الجماهير المصرية والعربية للحصول على الأخبار الهامة والعاجلة، المتعلقة بالشأن المصرى، فى ظل عدم وجود إذاعات خاصة أو قنوات مختلفة كما هو الحال حاليا.



