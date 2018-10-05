عكاظ – السعودية | تعيين أول أخصائية لإدارة مركز صحي في حائل
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:49 مالفجر السعودي
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سجّلت أخصائية التمريض السعودية هند ماجد الشمري، نفسها أول إمرأة تدير مركز صحي في حائل كخطوة جديدة في التقدم الوظيفي للمرأة في القطاع الصحي في حائل.
جاء ذلك بعد أن أَبْرَزَ مدير سَنَة الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري، قرارا بتكليفها مديرة لمركز صحي، وذلك لمدة سَنَة ابتداء من تاريخ 24-1-1440 هـ.
وأصبحت الشمري، بعد صدور القرار الإداري أول مديرة لمركز صحي بمنطقة حائل.
المصدر:- صحيفة عكاظ
سجّلت أخصائية التمريض السعودية هند ماجد الشمري، نفسها أول إمرأة تدير مركز صحي في حائل كخطوة جديدة في التقدم الوظيفي للمرأة في القطاع الصحي في حائل.
جاء ذلك بعد أن أَبْرَزَ مدير سَنَة الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري، قرارا بتكليفها مديرة لمركز صحي، وذلك لمدة سَنَة ابتداء من تاريخ 24-1-1440 هـ.
وأصبحت الشمري، بعد صدور القرار الإداري أول مديرة لمركز صحي بمنطقة حائل.
المصدر:- صحيفة عكاظ
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