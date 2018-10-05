أمين "الأعلى للثقافة" ممثلاً لمصر في منتدى الجوائز العربية بالرياض

فاز الدكتور سعيد المصرى امين عام المجلس الاعلى للثقافة بعضوية المجلس التنفيذى لمنتدى الجوائز العربية بعد موافقة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة على الدعوة الموجه اليه لتمثيل مصر فى منتدى الجوائز العربية بالرياض والذى تنظمه ادارة جائزة الملك فيصل السعودية ويدعمه الأمير خالد الفيصل وذلك ضمن سبعة أعضاء اخرين من السعودية والمغرب والكويت وفلسطين ولبنان والأردن وبحضور ممثلوا 20 جهة مانحة من 13 دولة شقيقة .





اقيم المنتدى بهدف العمل علي ايجاد تنسيق أكبر وتعاون أشمل بين مختلف الجهات المانحة ومناقشة وضع الجوائز العربية وآليات عملها واوجه التشابه والاختلاف بينها وتبادل الخبرات لتطوير شروطها بما ينعكس بالايجاب على حركة الفكر والفن والثقافة فى الوطن العربى وقد خرج بتوصية لعقد اجتماع دورى فى أكتوبر من كل عام وتأسيس بوابة الكترونية تضم كل الجوائز العربية كما اكد على ضرورة تبادل المعلومات بين ادارات الجوائز ودعوة ممثلوها لحضور حفلات تتويج الفائزين ودراسة امكانية فتح العضوية للعديد من الجوائز العربية الأخرى