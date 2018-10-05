محمود علاء لاعب الشهر في جائزة ON Sport لأفضل لاعب بالدوري المصري





أعلنت قناة ON sport فوز محمود علاء لاعب نادي الزمالك كأفضل لاعب عن شهر سبتمبر في الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.





ووفقا لتصويت شارك فيه مدربو أندية الدوري المصري ، بالإضافة إلى عدد من خبراء التحليل الفني وأبرز الإعلاميين ، حصل محمود علاء على 96 نقطة ، متفوقا على البرازيلي كينو لاعب بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 85 نقطة، ووليد سليمان لاعب الأهلي الذي احتل المركز الثالث برصيد 76 نقطة.





يذكر أن كل مدربي أندية الدوري الممتاز شاركوا في التصويت لاختيار لاعب شهر سبتمبر باستثناء إثنين من المدربين لم يقدما اختياراتهما وهما علي ماهر، المدير الفني لسموحة، ومحمد حلمي، المدير الفني لطلائع الجيش. وتأتي جائزة لاعب الشهر ضمن الجائزة الأكبر لاختيار أفضل لاعب في الموسم والتي سيتم منحها عقب نهاية موسم 2018-2019 ، وهي الجائزة التي استحدثتها قناة ON Sport بهدف تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء ممكن يثري كرة القدم المصرية.





وفيما يلي نتائج التصويت كاملة لأول 10 لاعبين .. المركز الأول .. محمود علاء (الزمالك) .. 96 نقطة المركز الثاني .. كينو (بيراميدز) .. 85 نقطة المركز الثالث .. وليد سليمان (الأهلي) .. 76 نقطة المركز الرابع .. حسام باولو (الداخلية) .. 27 نقطة المركز الخامس ..يوسف أوباما (الزمالك) .. 21 نقطة المركز السادس ..فرجاني ساسي (الزمالك) .. 19 نقطة المركز السابع .. إسلام رشدي (الجونة) .. 17 نقطة المركز الثامن .. إسلام عيسى (المصري) .. 16 نقطة المركز التاسع ..محمد رجب (الإنتاج الحربي) .. 12 نقطة المركز العاشر ..صلاح أمين (النجوم) .. 12 نقطة



