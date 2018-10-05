ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"سعفان" يهنئ محافظ الغربية بذكرى الانتصار على الحملة الفرنسية‎

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:47 م
سعفان يهنئ محافظ الغربية بذكرى الانتصار على الحملة الفرنسية‎
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق 7 أكتوبر باعتباره يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب الغربية خاصة، ذكري انتصارهم علي الحملة الفرنسية في عام 1798 في هذا اليوم، الذي يتواكب مع احتفالات نصر اكتوبر العظيم.

وأعرب الوزير في بيان اليوم، عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.
المزيد عن: وزارة القوى العاملة القوى العامله احتفالات النصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 2:30:20 PM