"سعفان" يهنئ محافظ الغربية بذكرى الانتصار على الحملة الفرنسية‎

هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق 7 أكتوبر باعتباره يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب الغربية خاصة، ذكري انتصارهم علي الحملة الفرنسية في عام 1798 في هذا اليوم، الذي يتواكب مع احتفالات نصر اكتوبر العظيم.



