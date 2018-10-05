مدرب أستراليا يستدعي 4 لاعبين جدد

واصل جراهام أرنولد، مدرب منتخب أستراليا، البحث عن مواهب جديدة، إذ يسعى لإعادة بناء الفريق، للدفاع عن لقبه في كأس آسيا.





واختار أرنولد، 4 لاعبين جدد لمعسكر تدريبي في الإمارات، ويمكن أن يلعب 3 منهم، ضد الكويت وديًا، إذ لم يحصل مارتن بويل، حتى الآن، على الموافقة لتمثيل أستراليا.





وسينضم بويل، الذي لعب من قبل لمنتخب شباب اسكتلندا، للمعسكر مع توماس دينج مدافع ملبورن فيكتوري، ودينيس جنرو لاعب وسط جفوله، وأوير مابيل مهاجم ميتيالاند، وهم فقط لم يسبق لهم اللعب مع أستراليا.





وسيحضر مارتن بويل، البالغ عمره 25 عاما، والمولود لأب من أستراليا، المعسكر فقط.





وقال أرنولد، في بيان اليوم الجمعة "نعتقد أننا قمنا باختيار مجموعة متوازنة للسفر إلى الإمارات ثم الكويت من أجل معسكر أكتوبر/تشرين أول الجاري".





وتابع "هذه المجموعة لديها الفرصة للبناء على الأسس والمبادئ التي قمنا بوضعها خلال معسكر تركيا، وأيضًا فرصة تنفيذ الأسلوب الجديد الذي تدربنا عليه على المستوى الدولي، عندما نلعب ضد الكويت".





ويوحي قرار أرنولد باستدعاء ماثيو ليكي وتوم روجيتش، لأول مرة منذ كأس العالم 2018 في روسيا، أنه عازم على خلق بيئة تنافسية، قبل انطلاق كأس آسيا في الإمارات.





وأضاف "رغم غياب العديد من اللاعبين عن هذا المعسكر، لكنهم لا زالوا ضمن تفكيرنا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تلعب خارج أستراليا، نعمل على اختيار أفضل تشكيلة، تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى في كأس آسيا".





وتلعب أستراليا ضد كوريا الجنوبية في برزبين، خلال 17 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، ثم لبنان في سيدني بعد ذلك بـ 3 أيام، تحضيرًا لكأس آسيا، التي ستقام مطلع العام المقبل في الإمارات.



