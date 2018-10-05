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الأهلي يعلن جاهزية "السولية ومروان وأزارو" لمواجهة الاتحاد السكندري

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:37 م
الأهلي يعلن جاهزية السولية ومروان وأزارو لمواجهة الاتحاد السكندري
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علي نبوي
 
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي وليد أزارو  ومروان محسن وعمرو السولية لمباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وأوضح طبيب الأهلي أن وليد أزارو أدى جلسات تأهيل أمس واليوم ضمن برنامج الاستشفاء؛ للتخلص من الإجهاد ، مؤكدا أن اللاعب أصبح جاهز طبيا للدخول في حسابات الجهاز الفني خلال المباراة.

كما أكد طبيب الأهلي أن الثاني مروان محسن وعمرو السولية شاركا بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية على مدار الأيام الماضية، ومشاركة كل منهما في المباريات متوقفة على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

واشتكى السولية من تمزق في العضلة الضامة وغاب عن المشاركة الجماعية، وظهر اللاعب بصورة جيدة خلال التدريبات الأخيرة، بينما غاب مروان محسن بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام النيجر.

وكان الأهلي قد عاد أمس الخميس لاستئناف تدريباته؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، بعدما حقق الفوز على وفاق سطيف في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: وليد أزارو مروان محسن الدوري المصري الاهلي والاتحاد الاتحاد الأهلي
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