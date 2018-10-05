أبرز الأحداث × أسبوع.. انهيار عقار شارع الأزهر.. وإحباط تهريب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية مجهولة

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع المنصرم، أحداث هامة أبرزها انهيار عقار مكون من ست طوابق بشارع الأزهر، وانفجار مستودع خزانات بشركة بترول بمسطرد، فضلاً عن إحباط الداخلية تهريب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية مجهولة.

انهيار عقار في شارع الأزهر

شهد شارع الأزهر، بمحافظة القاهرة، انهيار عقار مكون من ست طوابق، دون وقوع قتلى أو مصابين، وسط تحركات سريعة من قوات الحماية المدنية، بإخلاء المبنى قبل سقوطه بساعات، بعد الإبلاغ عن سقوط أجزاء منه.

بعد الانهيار الكامل للعقار، قام رجال المرور بعمل تحويلة، ويفضل قيام قائدى السيارت بسلوك نفق الأزهر أو مطلع كوبرى الأزهر المتجه للعتبة والأوبرا.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش، ورفع الأعطال والحوادث؛ لتسيير الحركة المرورية، خاصة بأماكن الكثافات.

ورصدت المتابعات اﻷمنية لغرفة عمليات مرور القاهرة، ظهور كثافات مرورية ناتجة عن انهيار جزئي لمنزل في شارع اﻷزهر، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات، كما تقوم أوناش و لوادر المحافظة برفع الركام.

انفجار مستودع خزانات بشركة بترول بمسطرد

لقى مهندس مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات بالغة إثر انفجار فى مستودع خزانات لضخ المواد البترولية، وذلك أثناء عمل الصيانة حدث تسرب للمواد البترولية تم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب انفجار بمستودع خزانات لضخ المواد البترولية بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 عمال تم نقلهم لمستشفيات كليوباترا والزيتون بالقاهرة وقد تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و6 إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.

إحباط الداخلية تهريب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية مجهولة

وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية قد نجحوا برئاسة اللواء نادر كمال فى إحباط تهريب 3.5 مليون قرص من عقاقير المكملات الغذائية والطبية مجهولة المصدر، وغير مصرح بدخولها البلاد.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة البحث الجنائي تفيد قيام "أسامة .م" من القناطر الخيرية، باستيراد رسالة داخل حاوية قادمة من دولة عربية، مشمولها أمتعة شخصية، ومخبأ بداخلها العقاقير، بفحص الرساله تم ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة

استشهاد فلسطيني وإصابة 15 آخرين برصاص جيش الاحتلال

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فتى فلسطيني يدعى أحمد سمير (15 عاما)، جراء اصابته بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت سيارة إسعاف فى غزة، بقنبلة غاز مباشرة عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى لإصابة 15 فلسطينيا بإصابات مختلفة واختناق بالغاز.

ضبط منتحل صفة مستشار بإحدي السفارات

تمكن قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط محمد م. أ 56سنه ، صاحب شركة، مُقيم بدائرة قسم شرطة اللبان، سبق إتهامه فى 62 قضية "نصب، شيكات، تبديد" ومحكوم عليه فى قضيتى "سرقة تيار كهربائى".

وذلك لقيامه بإنتحال صفة مستشار تجارى لإحدى السفارات، ومنسق لحملة دائمة للدعم الإقتصادى "كيان غير شرعى" وممارسة نشاط واسع فى مجال أعمال النصب والإحتيال .

وتم ضبطه بمقر شركته بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزته 10 كارنيهات خاصة بالدولة التى ينتحل صفة مستشار تجارى بها، كارنيه دعم إحدى الحملات إقتصادياً، طبنجة صوت "معدلة لإطلاق الأعيرة النارية"، بعض الأختام الخاصة بالشركة. وعقب ضبط المتهم المذكور تقدم 3 مواطنين ببلاغات ضده لقيامه بالحصول منهم على مبالغ مالية تُقدر بحوالى 2,5 مليون جنيه نظير إلحاق أنجالهم بالكليات العسكرية وتعيينهم بشركات كبرى، وبيع أراضي وهمية لهم.