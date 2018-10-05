إنفينيتي تطلق سيارتها الاختبارية "Q60 Project Black S" في معرض باريس
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:18 م
شاركت إنفينيتي في معرض باريس بسيارتها المميزة Q60 Project Black S بتقنيات فورمولا ون.
على عكس السيارة التي كشفتت عنها إنفينيتي في معرض جنيف 2017 فإن هذه النسخة من Q60 Project Black S تعمل بالكامل، وليست مجرد سيارة عرض. ومع التصميم الجريء الذي تحظى به هذه السيارة من خلال الواجهة الشرسة واللمسات الرياضية باللون الأصفر فإن المحركات التي تحملها Q60 Project Black S هي ما تجعلها سيارة مميزة بحق.
تحمل Q60 Project Black S محركات فورمولا ون من تطوير فريق رينو ونيسان، وتتكون من محرك V6 ومحرك كهربائي يستمد طاقته من بطارية لينتج النظام الهجين 563 حصان ورغم عدم إعلان إنفينيتي عن أي أرقام رسمية إلا أنها بالتأكيد أرقام ستكون أرقام مرتفعة.
لم تؤكد انفينيتي خططها بشأن إنتاج Q60 Project Black S، وبتوقع أن تصل النسخ الإنتاجية في 2020 حسب التوقعات.
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