آبل تؤكد إطلاق خدمة الدفع Apple Pay في السعودية قريبا

أعلنت شركة آبل أن خدمة Apple Pay والتي سترتقي بمفهوم الدفع عن طريق الأجهزة المحمولة لتصبح أكثر سهولة وسرعة وخصوصية وآمان، ستتوفر قريباً في المملكة العربية السعودية.





لم تحدد آبل إطار زمني لإطلاق الخدمة ولكن ذكرت في بيانها أن خدمة Apple Pay ستتاح قريباً لعملاء البنوك التالية: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري بالإضافة إلى بنك الرياض ومن المتوقع ان تتوسع لاحقاً لتشمل العديد من المصارف الأخرى.



