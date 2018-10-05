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آبل تؤكد إطلاق خدمة الدفع Apple Pay في السعودية قريبا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:15 م
آبل تؤكد إطلاق خدمة الدفع Apple Pay في السعودية قريبا
أرشيفية
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أعلنت شركة آبل أن خدمة Apple Pay والتي سترتقي بمفهوم الدفع عن طريق الأجهزة المحمولة لتصبح أكثر سهولة وسرعة وخصوصية وآمان، ستتوفر قريباً في المملكة العربية السعودية.

لم تحدد آبل إطار زمني لإطلاق الخدمة ولكن ذكرت في بيانها أن خدمة Apple Pay ستتاح قريباً لعملاء البنوك التالية: مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري بالإضافة إلى بنك الرياض ومن المتوقع ان تتوسع لاحقاً لتشمل العديد من المصارف الأخرى.

إذاً ببساطة بدء العد التنازلي لإطلاق خدمة آبل باي للدفع داخل المملكة العربية السعودية وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل ضمن اخبارنا اليومية قريباً جداً.
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