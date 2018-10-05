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مصرع وإصابة 17 شخصًا جراء حادث مروري مروع في روسيا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
مصرع وإصابة 17 شخصًا جراء حادث مروري مروع في روسيا
صورة تعبيرية
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وكالات
 

وقعت في مدينة تفير، فاجعة مروعة تمثلت بمصرع 13 شخصا وإصابة 4 آخرين، حالة اثنين منهم وصفت بالحرجة، بتصادم حافلة كبيرة لنقل الركاب مع أخرى صغيرة .

وذكرت تقارير أمنية وإعلامية أن الحادث وقع نتيجة سير الحافلة الصغيرة في الاتجاه المعاكس ما أدى إلى اصطدامها بحافلة نقل ركاب.

وفتحت السلطات قضية جنائية تتعلق بانتهاك قواعد المرور، واللامسؤولية أدت إلى مقتل أشخاص.

وتعمل أجهزة الطوارئ على تقديم المساعدة والإحاطة بذوي الضحايا بعد أن أجلت المصابين من مكان الحادث بواسطة مروحية لتلقي العلاج.

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