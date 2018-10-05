نشرة أخبار الظهيرة.. لقطة مُحرجة لترامب.. والسجون تنظم احتفالية للنزلاء بمناسبة أعياد أكتوبر

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، وزير الخارجية يبحث مشروعات التعاون المشتركة مع الجايكا اليابانية.





رئيس الوزراء: منظومة الشكاوى ستكون إحدى آليات تقييم المسئولين

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعة موقف استقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات، في ضوء تفعيل خطي هاتف محمول لاستقبال رسائل المواطنين عبر تطبيق "واتس آب"، حول أماكن تراكم أكوام القمامة بجميع أنحاء الجمهورية، كآلية تضاف إلى استقبال الشكاوى عبر الموقع الالكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، وتوجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وزير الخارجية يبحث مشروعات التعاون المشتركة مع الجايكا اليابانية

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة، بالبروفيسور "شينيتشي كيتاوكا" رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، والتي يبحث خلالها مع كبار المسئولين اليابانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

شاهد.. لقطة محرجة أثناء صعود ترامب لطائرة الرئاسة (فيديو)

التقطت العدسات اللحظة التي استقل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طائرة الرئاسة (إير فورس وان)، بينما بدا شيء أبيض اللون يعلق بحذائه.

وزير الجيش الإسرائيلي يهدد قادة حماس قبيل مسيرات الجمعة

وجه وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، تهديدًا جديدًا لحركة حماس في قطاع غزة، قبيل مسيرات العودة التي ستنطلق اليوم بعد صلاة الجمعة.

"السجون" تنظم احتفالية للنزلاء بمناسبة أعياد أكتوبر

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع عددٍ من قصور الثقافة بتنظيم احتفاليات بعدد من السجون بمناسبة ذكرى أعياد أكتوبر المجيدة، بحضور عدد كبير من النزلاء بالسجون، للمشاركة فى الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية الخالدة.