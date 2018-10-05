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عاجل.. خوفا من عقوبات الفيفا الجبلاية تستقر على خصم 6 نقاط من الزمالك

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
عاجل.. خوفا من عقوبات الفيفا الجبلاية تستقر على خصم 6 نقاط من الزمالك
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الفجر الرياضي
 

استقر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، على تنفيذ عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بخصم 6 نقاط من رصيد نادى الزمالك فى الدورى الممتاز، فى حال عدم سداد النادى الغرامة الموقعة عليه من قبل لجنة الإنضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمقدرة ب25 ألف فرنك سويسرى، نظرا لعدم سداد مسحقات لاعبين الثلاث السابقين أليكس موندومو وجونيور أجوجو وكريم الحسن بالاضافة لمستحقات فريق مارتيمو البرتغالى .

 

ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة تحمل الغرامة الموقعة من قبل الفيفا، على نادى الزمالك بدعوى عدم وجود ما يكفى لسداد الغرامة ، وذلك ردا على طلب الزمالك الرسمى بسداد الملبغ من مستحقات النادى الابيض لدى الجبلاية.

 

ويؤكد الاتحاد الدولى توقيع العقوبة على نادى الزمالك، حتى فى حال سداد مستحقات اللاعبين والنادي البرتغالي خلال الفترة الحالية، لانه بذلك سيتم الدفع بعد انتهاء المهلة التى حددها الاتحاد الدولى قبل ذلك ب 60 يوما من تاريخ التحذير الذى جاء للزمالك فى شهر يوليو المقبل .

 

كذلك تضمن خطاب الفيفا تحذيرات لمسئولى الجبلاية تؤكد أن عدم إعلان اتحاد الكرة المصري عن العقوبة الموقعة على الزمالك ، يضعه تحت تهديد العقاب أيضًا وتم مطالبة الجبلاية بتقديم ما يفيد بتنفيذ العقوبة المذكورة تلقائيًا، وابلاغ لجنة الانضباط بالفيفا رسميا بتنفيذ خصم النقاط أو إيقاف القيد للنادي المعني .

المزيد عن: كورة رياضة تحاد الكرة اللزمالك الفيفا
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