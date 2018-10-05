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أشرف عبد الباقي يشوق جمهوره لمسرحيته الجديدة "كلها غلط"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
أشرف عبد الباقي يشوق جمهوره لمسرحيته الجديدة كلها غلط
أشرف عبد الباقي
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الفجر الفني
 
يعود الفنان أشرف عبد الباقى من جديد، بتجربة مسرحية جديدة، بعد نجاحه مع فرقة "مسرح مصر"، والفرقة تضم عددا من الوجوه الجديدة، اسم العرض الجديد "كلها غلط"، وهو فكرة وإخراج أشرف عبد الباقي نفسه، وسيتم تقديمه على خشبة مسرح "نجيب الريحانى"، فى شارع عماد الدين.

يذكر أن تامر مرسى رئيس مجموعة إعلام المصريين، تعاقد مع النجم أشرف عبد الباقى فى قناة الحياة.

 تامر مرسى قد تولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات المالكة لقناة cbc، إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين.
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