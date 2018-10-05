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الحوثيون يهددون الشعب اليمني: سنعتقل من يتظاهر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
الحوثيون يهددون الشعب اليمني: سنعتقل من يتظاهر
الحوثيون
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الفجر السعودي
 
هدد القيادي حسين الأملح، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، سكان مدينة صنعاء عامة وناشطات حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة.

وقال الأملح، خلال فيديو قام بتسجيله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجماعة ستعتقل كل من يخرج للتظاهر والاعتراض على الحال الاقتصادية وسياسات الميليشيات، التي أدت إلى انهيار الدولة وعدم تسليم مرتبات الموظفين.

وأكد أن جماعته أعدت 40 باصًا مخصصًا، لاعتقال المتظاهرين والاعتداء عليهم في حال خروجهم إلى الشوارع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التهديد ليس الأول من نوعه للجماعة التي نفذت سابقًا عملية اعتداء تجاه متظاهرات حملن باقة ورود في أربعينية الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

المزيد عن: مظاهرات اليمن ايران اليمن السعودية الحوثيون احتجاجات اليمن
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