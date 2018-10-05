علي عيسى يقدم وصلة موسيقية على "العود" في معهد جوتة

يقدم عازف العود على عيسى وصلة موسيقية شرقية فى أجدد حفلاته الجماهيرية على مسرح معهد جوتة، وذلك ضمن مشاركته فى فعاليات الموسم الجديد من مهرجان "شباك الفن"، فى الثامنة مساء اليوم.



