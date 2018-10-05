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علي عيسى يقدم وصلة موسيقية على "العود" في معهد جوتة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
علي عيسى يقدم وصلة موسيقية على العود في معهد جوتة
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الفجر الفني
 
يقدم عازف العود على عيسى  وصلة موسيقية شرقية فى أجدد حفلاته الجماهيرية على مسرح معهد جوتة، وذلك ضمن مشاركته فى فعاليات الموسم الجديد من مهرجان "شباك الفن"، فى الثامنة مساء اليوم.

على عيسى يعد أحد أبرز أيقونات عزف العود فى ساحة المزيكا البديلة فى مصر، بزغ نجمه مؤخرًا بتجربة مشروع "تريو على عيسى"، بمشاركة عازف الإيقاعات أيمن مبروك، مع عازف الساكسفون شريف فوزى، ويطل بهذه الحفلة بمشاركة عازف الأكورديون الكبير وائل السيد.
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