انطلاق جلسات الملتقى العلمي الأول لوحدة الإخصاب المساعد بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي جلسات الملتقى العلمي الأول لوحدة الاخصاب المساعد بمستشفيات جامعة جنوب الوادي الذي ينعقد بالأقصر في أكتوبر الجاري.





أشاد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بفكرة اقامة هذا الملتقى والذي يناقش أحد المشكلات الطبية ذات الابعاد المجتمعية مؤكدًا على دعم جامعة جنوب الوادي المستمر لاهالي الاقصر سواء من خلال السعي الدائم لافتتاح كلية طب الاقصر والمستشفى الجامعي للارتقاء بالخدمات الطبية او من خلال القوافل الطبية التي تنتشر بمحافظة الاقصر بالاضافة الى محافظات قنا والبحر الأحمر حتى تصل الخدمة الى مستحقيها.





كما أشاد محافظ الأقصر بالتعاون التام بين محافظة الأقصر وجامعة جنوب الوادي بافتتاح العديد من الكليات بالمحافظة خلال الفترة الماضية وقرب افتتاح كلية الطب بالاقصر والمستشفى الجامعي التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة الطبية لأبناء المحافظة.





وأوضح أن هذا الملتقى العلمي وحرص العديد من اساتذة الجامعات المصرية على الحضور مؤكدًا على ثقته بخروج هذا الملتقى بالعديد من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالخدمة الطبية في هذا التخصص، مؤكدًا ان انعقاد مثل تلك الانشطة العلمية الطبية المتخصصة على ارض محافظة الأقصر من شأنه رفع المستوى العلمي لأطباء الاقصر.



