أخر تطورات ملف مؤمن زكريا مع الأهلي

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، عن أن لجنة الكرة لم تناقش أي أمور تخصّ الفريق الأول، أمس الخميس، مشددا على أنها لم تجتمع من الأساس.

وأضاف يوسف أن الحديث عن الصفقات الشتوية وما يتردد في هذا الشأن وضم لاعبين جدد “كلام سابق لأوانه”، لا سيما أن التركيز حاليًا يصب في المشوار الإفريقي، واستعادة اللقب، والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي للجنة الكرة فى وقت سابق حاجته لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق وأن هناك جلسة حاسمة بين يوسف واللاعب بعد مباراة الاتحاد السكندري بعد غدٍ الأحد لحسم الأمر.

ويعرض الأهلى على اللاعب 25 مليون جنيه فى المواسم الثلاثة الجديدة فى عقده، بينما اللاعب يرغب فى نيل مستحقاته المتأخرة قبل التوقيع على التجديد.