وزير الجيش الإسرائيلي يهدد قادة حماس قبيل مسيرات الجمعة

وجه وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، تهديدًا جديدًا لحركة حماس في قطاع غزة، قبيل مسيرات العودة التي ستنطلق اليوم بعد صلاة الجمعة.



‫وقال ليبرمان في تغريدة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لقد مضت أعياد تشري كما خططنا، دون تصاعد للأوضاع".



وأضاف "ومع جني ثمن باهظ من مثيري الشغب على الحدود مع قطاع غزة، لقد جاء ما بعد الأعياد، وأود أن أقول لقادة حماس: خذوا ذلك بالحسبان".



وكان ليبرمان أوعز مساء أمس الخميس إلى قادة الجيش بالحفاظ على حالة تأهب قصوى تحسبا لأي سيناريو، في سياق منح قيادة المنطقة الجنوبية، صلاحيات واسعة لمواجهة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.



وذكرت الإذاعة العبرية، أن الجيش عزز من تواجد قواته في المنطقة المحيطة بقطاع غزة خلال الأيام الماضية، حيث نشر المزيد من الدبابات وقوات المشاة والقناصة.



كما تم نشر بطاريات للقبة الحديدية لاعتراض الصواريخ في مناطق مختلفة في الجنوب.



