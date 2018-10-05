أسعار الخضروات اليوم الجمعة 5-10-2018 في محافظة قنا

سجلت أسعار الخضروات بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 9 جنيهات، البطاطس 10 جنيهات، البصل 53 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



