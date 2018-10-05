إطلالة حليمة بولند تثير "جنون" مي العيدان

لطالما كانت الكويتية حليمة بولند من أبرز النجمات أناقة، إذ تستوحي منها العديد من الفتيات الستايل العصري، ولعل إطلالتها الأخيرة، كانت درسًا في تنسيق إطلالة قوية باللون الأحمر.





واختارت بولند فستانا أبرز جسدها الرشيق، امتاز بياقته العالية الدائرية وأكمامه الطويلة، وقماشه المميز المزين كليا بالورود التي ناسبت قصة الفستان ومنحتها طابع العصرية والديناميكية، أما مكياجها فكان ناعمًا بألوان هادئة.



