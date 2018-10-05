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إطلالة حليمة بولند تثير "جنون" مي العيدان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
إطلالة حليمة بولند تثير جنون مي العيدان
حليمة بولند
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الفجر الفني
 
لطالما كانت الكويتية حليمة بولند من أبرز النجمات أناقة، إذ تستوحي منها العديد من الفتيات الستايل العصري، ولعل إطلالتها الأخيرة، كانت درسًا في تنسيق إطلالة قوية باللون الأحمر.

واختارت بولند فستانا أبرز جسدها الرشيق، امتاز بياقته العالية الدائرية وأكمامه الطويلة، وقماشه المميز المزين كليا بالورود التي ناسبت قصة الفستان ومنحتها طابع العصرية والديناميكية، أما مكياجها فكان ناعمًا بألوان هادئة.

ونالت إطلالة بولند إعجاب مواطنتها الإعلامية مي العيدان، التي أعادت نشر إطلالة حليمة عبر إنستغرام، وأرفقتها بتعليق عبّر عن شعورها بالجنون: "حليمو بولند نيوووو الأحمر حياكل حته".

وكانت العيدان نفت مؤخرًا وجود أي خلافات بينها وبين حليمة بولند مثلما أشيع، إذ قالت في فيديو على "إنستغرام": "قبل كام يوم في .. أشاعوا أن في خلاف بيني وبين حليمة بولندا.. الكلام هذا غير صحيح.. كان في سوء تفاهم بيني وبينها وتم إزالته".

وتابعت العيدان في الفيديو: "وعلى فكرة إحنا متصالحين من رمضان.. عشان .. اللي تطلع شائعات يبلعون لسانهم.. إحنا مو صداقة ولكن في علاقة طيبة وقبل أسبوع أو 10 أيام تكلمنا والدكتورة فوزية دريع تشهد على ذلك".

وفي أغسطس من العام الماضي، كانت الخلافات معلنة، بين العيدان وبولند، وخرجت الأخيرة حينها، وردت عبر موقع سناب شات، على تصريحات منسوبة للعيدان بحقها، قائلة: "طبعا أشهر مذيعة كويتية ولأني مشهورة كل يوم وتاني مي العيدان تنزل مقطع فيديو عني وتتكلم عني لأنكم تعرفون اللعبة أي خبر عن حليمة بولند ينتشر كالنار في الهشيم بالسوشال ميديا".
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