هل تعلم من هو أول من درس الضوء؟.. معلومات مفيدة
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
هل تعلم أن اسحق نيوتن هو أول من درس الضوء وأخبر الناس عن كيفية عمله، ففي عام 1665، وجه العالم الكبير شعاعا من الضوء ليمر خلال هرم زجاجي، ووجد أن الضوء الخارج من الجهة الأخرى للهرم قد تحلل إلى كل ألوان قوس قزح.
واكتشف نيوتن أن الضوء العادي الذي نراه بلون واحد هو في الحقيقة يتكون من مجموعة من الألوان لأن أعيننا ترى الأطوال الموجية المختلفة للضوء كألوان مختلفة، وكل لون له طول موجي خاص به.
المزيد عن: هل تعلم منوعات معلومات مفيدة الضوء اسحق نيوتن