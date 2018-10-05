هل تعلم من هو أول من درس الضوء؟.. معلومات مفيدة

هل تعلم أن اسحق نيوتن هو أول من درس الضوء وأخبر الناس عن كيفية عمله، ففي عام 1665، وجه العالم الكبير شعاعا من الضوء ليمر خلال هرم زجاجي، ووجد أن الضوء الخارج من الجهة الأخرى للهرم قد تحلل إلى كل ألوان قوس قزح.



