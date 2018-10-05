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كريستيان بيل نائبًا للرئيس الأمريكي في فيلم "Vice"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
كريستيان بيل نائبًا للرئيس الأمريكي في فيلم Vice
كريستيان بيل
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الفجر الفني
 
كشف أول تريللر يطرح لفيلم "Vice" بإداء الممثل البريطانى كريستيان بيل لشخصية ديك تشينى نائب رئيس الولايات المتحدة السابق.

يصل الفيلم إلى دور العرض يوم 21 ديسمبر المقبل، ويدور حول سد قصة كيفية مساعدة تشينى لجورج بوش ليكون "أقوى رجل فى العالم"، ويلعب دور الرئيس فى الفيلم سام روكويل.

ويظهر فى التريللر الذى يقترب من دقيقتين، يظهر تشينى متردد فى حديث مع بوش الذى يحاول إقناعه بأن يكون رفيقه فى الانتخابات.

الفيلم من تأليف وإخراج آدم مكاى كاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار عن  "The Big Short"، ومن بطولة إيمى آدامز، ستيف كاريل، أليسون بيل، وغيرهم من النجوم.
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