بينولوبي كروز عن استمرار زواجها 8 أعوام: "مابتختارش إلا فيلم بس"

فى إحدى اللقاءات التليفزيونية Extra مع الفنانة العالمية بينولوبى كروز وزوجها السوبر ستار هافيير بارديم، صرحت الفنانة بأسباب الحب التى جمعت بينها وبين زوجها بجانب أسرار استمرار العلاقة الزوجية 8 سنوات.

قالت بينولوبى: "الأساس فى استمرار العلاقة هو عزمنا ألا نبدأ أكثر من فيلم بنفس الوقت بأماكن مختلفة، بل نتفق على فيلماً واحداً كى نتفرغ لحياتنا الزوجية وعلاقتنا سوياً هذا رغم أن الاختيار الثانى متاح". رد بابلو زوجها بأن العمل مع بينولوبى لمدة الـ8 سنوات يعتبر هدية ونعمة وأنه شاكراً لهذا كثيراً.





يذكر أن فيلم "Loving Pablo" بطولة بينلوبى كروز وخافير بارديم وبيتر سارسجارد وبيدرو كالفو، تدور أحداث العمل حول صحفية شهيرة تتم دعوتها لحفل خاص ينظمه زعيم المخدرات (بابلو إسكوبار)، تتورط فى علاقة عاطفية معه رغم أنه متزوج.